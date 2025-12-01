Г раждани се редят на опашка пред централната сграда на Българската народна банка (БНБ) в София, за да придобият стартови комплекти с евромонети с българската национална страна, които са в продажба от днес, 1 декември, писа NOVA.

Продажбата им започна от 8:30 сутринта. За физически лица пакетите струват 20 лева. За бизнеса - 200.

Комплект за физически лица съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента. Включва:

2 броя монети с номинал от 2 евро

2 броя монети с номинал от 1 евро

4 броя монети с номинал 50 цента

5 броя монети с номинал 20 цента

7 броя монети с номинал 10 цента

6 броя монети с номинал 5 цента

7 броя монети с номинал 2 цента

9 броя монети с номинал 1 цент

Комплектът за юридически лица съдържа в себе си 10 стандартни стартови пакета на обща стойност 102 евро и 30 цента. Включва:

20 монети с номинал от 2 евро

20 монети с номинал от 1 евро

40 монети с номинал 50 цента

50 монети с номинал 20 цента

70 монети с номинал 10 цента

60 монети с номинал 5 цента

70 монети с номинал 2 цента

90 монети с номинал 1 цент

Към 8:20 пространството под колоните пред главния вход на централната сграда на БНБ в София вече беше заето от чакащи. Сред първите, които се закупиха комплект за себе си, беше Ивайло, който каза, че е тук от 6:00 часа сутринта. Той обясни още, че чакащите са се самоорганизирали и са изготвили списък преди отварянето на касите на централната банка.

Стартови комплекти с евромонети по закон могат да продават както в БНБ и търговските банки, така и в „Български пощи“. Юридическите лица могат да закупят стартови пакети единствено в клоновете на търговските банки.

Стартови комплекти с евромонети ще се продават до деня, прехождащ датата на въвеждане на еврото, като не могат да се пускат в обращение до 1 януари 2026 година.

При продажба на стартови комплекти се установява самоличността на получателя - физическо лице или представител на търговеца, а върху продажбата на стартов комплект с евромонети по номинална стойност не се начислява ДДС.

Физическо лице може да закупи до два стартови комплекта с евромонети за една трансакция.