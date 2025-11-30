В ъв връзка с предстоящото присъединяване на България към еврозоната на 1 януари 2026 г., МВР публикува практически насоки за това как гражданите могат да се предпазят от измами при обмяна на валута.

В страницата си във Facebook ОД на МВР Варна публикува кратко видео на Европейска Централна Банка. В публикацията си подчертават, че най-сигурният начин за обмен на валута остава банката. Именно там гражданите могат да бъдат уверени както в автентичността на банкнотите, така и в правилното изчисляване на сумите. Обмяната на пари извън банкови офиси или пощенски клонове крие няколко основни риска:

получаване на фалшиви банкноти;

изплащане на по-ниска от очакваната сума;

възможност за кражба или грабеж, особено когато се носят големи суми в брой.

Според МВР измамниците често използват „примамки“ - уверение, че предлагат по-изгоден курс или обещание да „спестят чакането“.

От министерството предупреждават да не се доверяваме на хора, представящи се за служители на финансови компании извън официални офиси, дори да носят баджове, униформи или фирмени аксесоари.

Особено внимание се обръща и на киберизмамите, които се очаква да зачестят в периода около въвеждането на еврото. Гражданите трябва да са предпазливи при получаване на електронни писма, които привидно са изпратени от банки, полицията, ГДБОП, Европол и други институции. Подобни имейли често изискват лични или банкови данни - ЕГН, номера на документи, IBAN, номер на карта, PIN или CVC код. От МВР напомнят да не отваряме линкове, да не отговаряме и да не предоставяме лична информация.

При обмен на по-големи суми важи допълнително правило: за операции над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка поне три работни дни по-рано. Парите трябва да се подготвят само в деня на обмяната, за да се намали рискът от кражби.

Ако при сделка бъде подадена банкнота, за която има съмнения, че може да е фалшива, гражданите не трябва да я приемат. Използването на съзнателно съмнителна банкнота е престъпление. При нужда тя може да бъде проверена в най-близката банка, а е препоръчително да се запомнят детайли за лицето, което я е предоставило - външен вид, облекло или номер на автомобил.

В случай на измама или престъпление МВР призовава гражданите незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или да се обърнат към най-близкото районно управление.