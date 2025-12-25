П резидентът Доналд Тръмп се похвали с изборните си победи, докато отговаряше на обаждания от деца в навечерието на Коледа
В сряда, 24 декември, президентът и първата дама Мелания Тръмп отпразнуваха Коледа в Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида. Там те участваха в повикванията на Дядо Коледа на NORAD, приемайки обаждания от деца от цялата страна.
Когато дете от Пенсилвания се обади, 79-годишният Тръмп му каза, че родният му щат е „страхотен“. „Спечелихме Пенсилвания – всъщност, три пъти“, продължи президентът. „Спечелихме я с голяма разлика. Така че аз обичам Пенсилвания“.
Trump to child from Pennsylvania: Pennsylvania is great, we won Pennsylvania, actually three times. We won it in a landslide. pic.twitter.com/LKpsc4LqSn— Acyn (@Acyn) December 24, 2025
Тръмп спечели Пенсилвания на изборите през 2016 и 2024 г. , но не и през 2020 г., предава Fox News.
Тръмп също каза на дете от Оклахома, че щатът им е бил „много добър с него на изборите“ и че „никога не трябва да напуска Оклахома“. (Тръмп спечели Оклахома в три поредни президентски избори, а щатът не е избиран от демократ от 1964 г. насам.
Междувременно, Тръмп не пропусна да честит Коледа и в социалните мрежи. Той написа: „Весели Коледни празници на всички, включително на радикалната лява измет, която прави всичко възможно, за да разруши нашата страна, но се проваля зле. Няма вече Отворени граници, Мъже в женски спортове, Трансджендъри на всеки ъгъл или Слаба полиция. Това, което имаме, е Рекорден фондов пазар и 401К, Най-ниски нива на престъпност от десетилетия, Без инфлация и вчера – 4,3% БВП, с два пункта по-добър от очакваното. Тарифите ни донесоха трилиони долари растеж и просперитет, както и най-силната национална сигурност, която някога сме имали. Отново ни уважават, може би както никога досега. Бог да благослови Америка!!!“.
Merry Christmas to all, including the Radical Left Scum that is doing everything possible to destroy our Country, but are failing badly. We no longer have Open Borders, Men in Women’s Sports, Transgender for Everyone, or Weak Law Enforcement. What we do have is a Record Stock…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2025