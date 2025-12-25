П резидентът Доналд Тръмп се похвали с изборните си победи, докато отговаряше на обаждания от деца в навечерието на Коледа

В сряда, 24 декември, президентът и първата дама Мелания Тръмп отпразнуваха Коледа в Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида. Там те участваха в повикванията на Дядо Коледа на NORAD, приемайки обаждания от деца от цялата страна.

Когато дете от Пенсилвания се обади, 79-годишният Тръмп му каза, че родният му щат е „страхотен“. „Спечелихме Пенсилвания – всъщност, три пъти“, продължи президентът. „Спечелихме я с голяма разлика. Така че аз обичам Пенсилвания“.

Тръмп спечели Пенсилвания на изборите през 2016 и 2024 г. , но не и през 2020 г., предава Fox News.

Тръмп също каза на дете от Оклахома, че щатът им е бил „много добър с него на изборите“ и че „никога не трябва да напуска Оклахома“. (Тръмп спечели Оклахома в три поредни президентски избори, а щатът не е избиран от демократ от 1964 г. насам.

Междувременно, Тръмп не пропусна да честит Коледа и в социалните мрежи. Той написа: „Весели Коледни празници на всички, включително на радикалната лява измет, която прави всичко възможно, за да разруши нашата страна, но се проваля зле. Няма вече Отворени граници, Мъже в женски спортове, Трансджендъри на всеки ъгъл или Слаба полиция. Това, което имаме, е Рекорден фондов пазар и 401К, Най-ниски нива на престъпност от десетилетия, Без инфлация и вчера – 4,3% БВП, с два пункта по-добър от очакваното. Тарифите ни донесоха трилиони долари растеж и просперитет, както и най-силната национална сигурност, която някога сме имали. Отново ни уважават, може би както никога досега. Бог да благослови Америка!!!“.

Доналд Тръмп президент Коледа връзка хвалебствия деца