Б ивш служител на покойния секс хищник Джефри Епстийн е предупредил ФБР, че се интересува от „детска порнография“ и че е заплашил да „изгори къщата ѝ“ десетилетия преди педофилът да бъде арестуван и целият свят да разбере за престъпленията му. Но федералните власти очевидно не са направили нищо.

Мария Фармър, която Епстийн наел да му помогне с покупката на произведения на изкуството, подала жалба срещу него на 3 септември 1996 г., но отнело близо 10 години, преди известният сексуален насилник да започне да се изправя пред сериозно съдебно разследване.

„Чаках 30 години“, каза Фармър пред New York Times, когато я попитаха за наскоро публикуван доклад, показващ оплакването ѝ.

Трябва да се срамуват“, продължи тя. „...Те нараниха всички тези малки момичета. Тази част ме съкрушава“.

Фармър публично твърди от години, че се е опитвала да информира властите за хищническото поведение на Епстийн и неговата мадам, Гилейн Максуел. Докато последната партида от досиета по делото не беше публикувана в петък, ФБР не потвърди публично, че тя е подала тази жалба, а Фармър беше обвинена от някои, че е изфабрикувала историята си.

„Жалбоподателката заяви, че е професионална фотографка и е правила снимки на сестрите си на 12 и 16 години за свои собствени. Епстийн е откраднал снимките и негативите и се смята, че ги е продал на потенциални купувачи. След това я е заплашил, че ще запали къщата й, ако каже на някого за случилото се“, пише в жалбата.

Фармър твърди, че не е получила отговор от ФБР близо 10 години, след като е подала жалбата срещу Епстийн. Разследването на бюрото е довело до скандалната сделка за признаване на вината, която педофилът е сключил през 2008 г.