Н а една от снимките, публикувани от разпространени от Министерство на правосъдието на САЩ, по случая "Епстийн", предизвика нова вълна от възмущение. На нея се вижда Джефри Епстийн, седнал на диван, а на креслото до него се виждат крака на дете, пише Daily Mail.

На кадъра финансистът позира седнал на диван, горната част на тялото му е гола. В снимката попада и малко стъпало, обуто в черна маратонка. Епстийн бе обвинен в години сексуално малтретиране на непълнолетни, повечето от които са били под 18-годишни. В няколко от случаите жертвите заявяват, че малтретирането е започнало в ранните им тийнейджърски години.

Достъпът до кадъра - очевидно показващ още по-малко дете в непосредствена близост до Епстийн, засилва спекулациите относно известния мащаб на престъпленията му. Демократите в Конгреса на САЩ публикуваха по-рано десетки нови снимки от имението на покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн ден преди изтичането на крайния срок, в който министерството на правосъдието е законово задължено да направи публично достояние всички документи по този случай.

Знаменитости

Майкъл Джексън и Мик Джагър също лъснаха на снимки от досиетата Епстийн.

Както „Телеграф“ вече публикува, на първия транш от разсекретени от Конгреса кадри на починалия вече педофил Епщайн фигурираха Бил Клинтън и Доналд Тръмп.

Клинтън отново е на снимките заедно с плеяда американски знаменитости, фотографирани през 90-те години на миналия век. Демократите и някои републиканци обаче обвиниха Министерството на правосъдието в нарушаване на законовите си задължения, след като то заяви, че няма да може да публикува всички документи до крайния срок – петък. Много подробности в хилядите досиета също са силно редактирани и заличени.

Невинни

Фактът, че някой е посочен или е изобразен във файловете, не е индикация за неправомерно поведение. Много от идентифицираните във файловете или в предишни съобщения, свързани с Епстийн, отрекоха всякакви неправомерни действия. Но сега се показват и снимки със скандално сексуално съдържание, на много от които е осъдената за сексуален трафик сътрудничка на покойния Епстийн Гислейн Максуел, дъщеря на медийния магнат Робърт Максуел.

Клинтън е бил сниман с Епстийн няколко пъти през 90-те и началото на 2000-те години, преди опозореният финансист да бъде арестуван за първи път. Той никога не е бил обвиняван в неправомерни действия от оцелелите от малтретирането на Епщайн и е отричал да е знаел за сексуалните му посегателства.

Говорител на Клинтън коментира новите снимки, казвайки, че са от десетилетия.

Коментари

„Могат да публикуват колкото си искат зърнести снимки на повече от 20 години, но това не е за Бил Клинтън. Никога не е било, никога няма да бъде“, написа Анхел Уреня в социалните мрежи. „Тук има два типа хора. Първата група не е знаела нищо и е прекъснала връзката с Епстийн, преди престъпленията му да излязат наяве. Втората група е продължила връзките си с него след това. Ние сме в първата група. Никакво протакане от страна на хората от втората група няма да промени това“.

Американският президент Тръмп е споменат и в пакета от документи, публикувани от Министерството на правосъдието вчера. В съдебните документи се посочва, че Епстийн е представил 14-годишно момиче на Тръмп в курорта му Мар-а-Лаго във Флорида. По време на предполагаемата среща през 90-те години на миналия век Епстийн бутнал Тръмп с лакът и „шеговито го попитал“, визирайки момичето: „Това е хубаво, нали?“, се казва в документа. Тръмп се усмихнал и кимнал в знак на съгласие. Момичето се е почувствало неудобно, но „по това време е било твърде малко, за да разбере защо“. Жертвата твърди, че е била подготвяна и малтретирана от Епстийн в продължение на много години. В съдебните документи тя не повдига обвинения срещу Тръмп.

Президентът на САЩ вече е заявявал, че е приятел на Епстийн от години, но каза, че са се скарали около 2004 г., години преди Епстийн да бъде арестуван за първи път.

Звезди

Новопубликуваните документи включват най-широкия набор от известни личности, които сме виждали досега в публикувано досие на Епстийн.

Бившият финансист беше известен с връзките си в сферата на развлеченията, политиката и бизнеса. Някои снимки, публикувани от Министерството на правосъдието, го показват със звезди, сред които Майкъл Джексън, Мик Джагър и Даяна Рос. Не е ясно къде или кога са направени някоя от снимките, нито в какъв контекст. Също така не е ясно дали Епстийн е бил свързан с всички тези фигури или дали е присъствал на тези събития.

Според документите, публикувани в петък, има много редактирани, включително полицейски изявления, разследващи доклади и снимки.

"Някои файлове няма да бъдат публикувани, включително тези, свързани с активни криминални разследвания, тези, които идентифицират жертви или съдържат изображения на малтретиране, смърт или нараняване", посочиха американските власти.