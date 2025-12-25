В четвъртък, първия ден на Коледа, сняг ще вали и в централните части на Северна България и Лудогорието. Навявания и образуване на снежна покривка ще има и по високопланинските пътища на Южна България.

В останалите райони валежите ще бъдат от дъжд. В централните северни и североизточните части от страната ще има условия и за поледици. На много места, главно в западната половина от страната, се очакват значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток, предава Dariknews.

Оранжев код за обилен снеговалеж е обявен в областите Видин, Монтана, Габрово, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково. В останалите области е в сила жълт код за потенциално опасно време.

Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 1° и 4°. През деня застудяването ще продължи и температурите към 14 часа ще са от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните. За София температурата ще бъде със слаб денонощен ход: 0°-2°.

В планините ще бъде облачно и с обилни снеговалежи. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.