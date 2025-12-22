П резидентът на Франция Еманюел Макрон обяви изграждането на нов самолетоносач - символ на страната, който ще замени емблематичния „Шарл дьо Гол“.

По-големият и по-голям кораб ще укрепи морската мощ на Франция. Програмата, известна като Porte-Avions Nouvelle Génération (PANG), се очаква да струва около 10,25 милиарда евро. Френското правителство заяви, че новият кораб ще заработи до 2038 г., когато се очаква самолетоносачът „Шарл дьо Гол“ да бъде пенсиониран. Работата по компонентите за ядрено задвижване започна миналата година, а окончателната поръчка трябва да бъде направена в рамките на бюджета за 2025 г.

PANG ще бъде най-големият военен кораб, строен някога в Европа. Той ще бъде от основно значение за ядреното възпиране на Франция и стремежа на Европа към по-голяма отбранителна автономност на фона на войната на Русия в Украйна и нежеланието на президента на САЩ Доналд Тръмп да подкрепи сигурността на континента, отбелязва Ройтерс.

Макрон съобщи новината пред войски, базирани във френска военна база в Абу Даби близо до Ормузкия проток - ключова точка за световните петролни потоци.„Решението за стартиране на тази мащабна програма беше взето тази седмица“, каза президентът, добавяйки, че проектът ще даде тласък на индустриалната активност на Франция, по-специално на малките и средните предприятия.

„Ще гарантирам този ангажимент“ пред 800-те участващи компании, подчерта президентът, уточнявайки, че ще посети строителната площадка през февруари. „Самолетоносачът представлява 14 000 работни места, 90% от инвестициите в нашите региони и компании в цяла Франция”, добави Макрон.

Министърът на отбраната Катрин Вотрен заяви, че самолетоносачът ще влезе в експлоатация през 2038 г., за да замени „Шарл дьо Гол“, който влезе в експлоатация през 2001 г., след 15 години планиране и строителство. Очаква се той да има основен ремонт през 2029 г. и животът му да бъде удължен, така че Франция за известно време ще има два самолетоносача.

В доклад на Сената на страната се подчертава, че самолетоносачът е „несравнимо всеобхватно средство – политическо, дипломатическо и военно. Той допринася за поддържането на позицията на Франция като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и като водеща военна сила”, отбелязва franceinfo.

Заплахи

Русия е специално спомената в сенатския доклад. „През 2010 г. в света имаше 27 самолетоносача; през 2030 г. ще има 37. Свидетели сме на разпространение в тази област. (...) Само че руснаците нямат такива; това е една от техните слабости, която трябва да използваме“. През октомври бе отбелязано, че френската армия трябва да бъде „готова за сблъсък след три или четири години“ срещу Русия.

„Абсолютно полезно е да го имаме, не за утрешната война, а за войната вдругиден“, каза генерал Винсент Деспорт пред franceinfo. „Имаме втората по големина морска изключителна икономическа зона в света и трябва да я защитим“.

Франция, единствената ядрена сила в ЕС, е сред малкото европейски държави, притежаващи самолетоносач, наред с Великобритания, Италия и Испания. Европейските възможности остават ограничени в сравнение с флота от 11 самолетоносача на Съединените щати и трите на Китай. „Китайците току-що разработиха електромагнитни катапулти за изстрелване на самолети“, заяви началникът на въоръжените сили Фабиен Мандон пред Сената през октомври, добавяйки, че Франция ще закупи такива системи от САЩ, тъй като местното производство не е „съвместимо с нашия график и контрол на разходите“.





