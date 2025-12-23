С лагаме цървула срещу брюкселското зеле, каза Калин Сърменов по повод появилите се из интернет откъси от сценични представления в Сатиричния театър с надписи „Бойкот на брюкселското зеле“.

Пред „Телеграф“ Сърменов поясни: „На интернет невинаги и за всичко трябва да се вярва. Това е част от Сатиричното кабаре. Един от материалите в него. Трябва да се дойде и да се гледа. Бойкот на брюкселското зеле, защото слагаме на преден план цървула и искаме да наложим цървула, защото сме страшни цървули. Можем да проведем една европейска цървулизация – това е логиката. Трябва да се гледа, препредавам го по най-елементарния начин“.

В „Сатирично кабаре“ героинята на Албена Павлова се провиква: „Бойкот на брюкселското зеле, да живее чукундура!“

Етърви

Калин Сърменов определи като голям успех взимането на Ива Тодорова в трупата на Сатирата. Тя е ученичка на Крикор Азарян и Тодор Колев. Разказа: „Сега Ива репетира с Влади Люцканов „Етърви“. Живот и здраве след Нова година ще имат премиера. Първото й по-сериозно участие беше честването на 100-годишнината на Парцалев в НДК. Тя е един много сериозен колега. Има зад гърба си страници, които е написала в емоционалната част и чисто практичната на професията. Аз съм много доволен, че дойде да говори с мен и да стане част от Сатиричния театър. Това е пътят да превърнем Сатирата в място, където хората се чувстват добре и да работят. Това е много добър пример. Тяхната професионална кариера да продължи в Сатирата“.

Ива Тодорова освен актриса е и автор наистина на сериозни текстове, оценявани и от публика, и от критика. Някои от тях ги е превърнала в моноспектакли.

Ваканция

Калин Сърменов каза за колектива на Сатирата: „От утре (т.е. днес) сме във ваканция. Ние сме театърът с най-много премиери в България. От септември до декември имахме 7 премиери. Това ни прави организирани по съвсем друг начин и затова много държа на почивните дни на хората“.

А за себе си сподели, че не смята да прескача отвъд граница в празничните дни: „Тук съм с децата, съпругата, майка ми – уважавам този празник, смятам, че всички трябва да бъдем заедно“.

Георги П. Димитров