Българка стана председател на общинския съвет на Южен Оксфордшир в Англия, пише henleystandard.co.uk.
Общинският съветник Маги Филипова-Ривърс, либералдемократ, беше единодушно избрана на заседание на съвета. Тя сподели гордостта си, че е първата българка, която ръководи съвета, добавяйки, че това е „доста уникално“.
Филипова-Ривърс е общински съветник от 2019 г. като заместник-председател за жилищното настаняване и общностите.
„Не можем да обещаем, че светът ще стане по-лесен за една нощ, но можем да обещаем да посрещнем предстоящите предизвикателства с компетентност и състрадание. Вратата ми винаги ще бъде отворена за всеки общински съветник, служител или жител, който иска да работим заедно“.