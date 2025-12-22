К итаристът на „Куин“ Брайън Мей потвърди, че групата ще пусне нова „изгубена“ коледна песен.

Парчето датира от 1974 г., съобщи Far Out Magazine.

То носи името Not for Sale (Polar Bear) и първоначално е записано, когато групата работи върху втория си албум Queen II, но не е било избрано за окончателния списък с песни.

Оттогава то е събирало прах в архивите на „Куин“, отбелязва списанието.

Сега то най-накрая ще бъде официално пуснато при преиздаването на Queen II през 2026 г., като ще прозвучи за пръв път на 22 декември по британската радиостанция Planet Rock.

В изявление Мей казва, че „хората вероятно са чували пиратска версия на Not for Sale (Polar Bear) от група „Смайл“ (предшественик на „Куин“) - това е песен, която e изминала дълъг път, и, доколкото знам, никой не е чувал тази версия“.

„Работата продължава и парчето ще се появи в предстоящото преиздаване на албума Queen II, който ще бъде пуснат следващата година, но съм го включил в специалното издание на Planet Rock, защото искам да знам какво мислят хората за него. Надявам се всички да имат прекрасна Коледа и чудесна Нова година“, добави той.

Засега няма официална дата за преиздаването на Queen II.

Източник: БТА