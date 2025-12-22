М ис България 2009 Антония Петрова-Батинкова гушна още една рожба.
Чаровната блондинка с юридически ценз посрещна на бял свят първата си дъщеря – Антония-Виктория.
За това се похвали самата майка с пост в социалните мрежи.
„Официално: семейство Батинкови се увеличи с една Принцеса, още една Батинкова.
Антония-Виктория Ивайло Батинкова се роди по напълно естествен начин – с изявен характер и „манекенски“ мерки: 3200 г, 50 см (без токчета ) – дългокрака, висока, синеока, белоснежна и русичка И да - избра сама емблематичното за нас 17-то число, зодията на баща си (Стрелец) и моя асцендент (Телец)“, написа във Фейсбук тя.
Припомняме, че семейство Батинкови възпитава две момченца – Благовест и Ивайло.