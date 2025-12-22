Г олемият ни режисьор проф. Иван Ничев е почерпил с пица полицаите във Виена за старта на снимките на новия му филм „Емигрантски рай“.

Работният процес стартира през тази седмица с нощни снимки в столицата на Австрия.

Апетит

Още докато правели първите кадри, на терена между старинните виенски сгради се появили двама униформени, които се поинтересували от екипа какво се случва. След като им разказали, че се снима нов български филм, те споделили, че усетили вкусен аромат във въздуха на снимачната площадка. Полицаите казали още, че денят им е бил много натоварен и не са успели да хапнат нищо, а мирисът на храна само изострил апетита им. Тогава режисьорът ги поканил приятелски да опитат от пицата, осигурена за кетъринг на продукцията от тяхната австрийска сервис партньорка. След като похапнали, ченгетата пожелали успех на снимките на филма и продължили патрулирането из центъра на Виена.

Кастинг

Внимание към лентата на Иван Ничев предизвикал и черен траурен микробус с надпис на български „Погребална агенция „Рай“.

„Катафалката има важна роля във филма, но каква точно, ще разберете, след като се появи готов на екраните. Все още за някои от ролите кастингът не е приключил“, лаконично коментира пред „Телеграф“ именитият ни режисьор. Той е и съсценарист на лентата заедно с автора на романа „Емигрантски рай“ Димитре Динев, носител на тазгодишната награда за най-добър роман на Австрия. Книгата му „Време за смелите“ е абсолютен бестселър, редом до тези на Дан Браун, Спаркс и Ървинг. Има вече 4-ти тираж само в Австрия, като се радва на успех и в Германия, Швейцария. Издаден е в Испания, предстои италианско издание, добавиха от екипа на твореца.

Играят пиесата във Фолкстеатър и театър „София“

„Един от най-успешните български писатели Димитре Динев, който живее и работи във Виена, ми предложи да екранизирам неговата пиеса „Емигрантски рай“. Тази пиеса се игра успешно в най-големия виенски театър Фолкстеатър, у нас в театър „София“ и по цял свят. В центъра на пиесата е една от най-парливите през последните години теми за Европа – емиграцията. След прочитането й намерих, че в сюжета мога да вместя и една моя идея, която нося от няколко години. След съгласието на автора започнахме заедно работа по този проект“, сподели проф. Ничев.

Лео Богдановски