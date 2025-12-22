Л егендарният британски певец Крис Риа, известен с хитове като The Road to Hell, Josephine и Driving Home For Christmas, почина.

Той ни напусна на 74-годишна възраст, предадоха световните агенции, позовавайки се на говорител на семейството.

"С огромна тъга съобщаваме за кончината на нашия скъп Крис", се посочва в изявление, направено от името на съпругата и двете му деца. В него се казва още, че той "е починал днес в болницата след кратко боледуване, заобиколен от семейството си".

Крис Риа, роден на 4 март 1951 г. в Мидълзбро, е диагностициран с рак на панкреаса и през 2001 г. претърпява операция за отстраняване на органа. През 2016 г. музикантът претърпява инсулт.

Риа става известен в края на 70-те и 80-те години на миналия век с хитове като Fool (If You Think It's Over), Let's Dance и The Road To Hell.

Песента му Fool (If You Think It's Over) е номинирана за "Грами".

През март 2008 г. Риа гостува в България за концерт в НДК.

