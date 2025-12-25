П ърва лига на България по футбол пожела на своите феновете Весела Коледа! Вижте честитките, които отправиха клубовете.
ЦСКА: Нека заедно продължим да градим бъдещето
Левски: Прегърнете близките си и се насладете на коледната магия
Лудогорец: Нека Коледа донесе здраве, радост и топлина във всеки дом
Локо София пожела: Нека празниците донесат топлина, радост и силен "червено-черен" дух
Черно море: Да сте благословени с цялото щастие и успехи, които заслужавате
Ботев Пд пожела: Нека Коледа донесе надежда, радост и победи
Локомотив Пд: Много светлина в душите, здраве, късмет и щастие
Славия: Нека има винаги уют, мир и топлина във вашите домове
Берое: Пожелаваме ви уютни празнични дни и щастливи моменти с любимите хора!
Ботев Враца: В тихата и свята нощ най-важното не са подаръците под елхата, а хората, с които споделяме празника
ЦСКА 1948: ЦСКА ви пожелава светла и топла Бъдни вечер, изпълнена с уют, спокойствие и споделени мигове с най-близките
Добруджа: Нека празничните дни бъдат изпълнени с топлина, доброта и споделени моменти
Монтана: Нека светлите дни донесат здраве, спокойствие и топлина във всеки дом
Спартак Варна: Тиха нощ, свята нощ не в разкош – а в светлина и смисъл
Арда: ПФК АРДА Ви пожелава светли коледни и новогодишни празници!
