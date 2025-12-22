Н еправоспособен водач катастрофира в дърво на пътя между село Богатово и Севлиево.
Пробата за алкохол на 32-годишния шофьор отчела 2,74 промила.
В резултат на удара починал 49-годишен мъж, който пътувал на задната седалка.
Инцидентът станал около 20:45 часа на 21 декември. Екип на МВР установил, че водачът се опитал да изпревари друга кола, загубил контрол над автомобила си и катастрофирал. Той е настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ – Севлиево, без опасност за живота.
Две жени – на 32 и 35 години, които също пътували в автомобила, са прегледани от медицински екип и са освободени.
Източник: NOVA