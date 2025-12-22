Т радициите са си традиции. Особено по светли празници като Коледа. А една от любимите традиции на читателите на романтични книги по цял свят, както казват от издателство „Сиела“, е по празниците да разгърнат някоя от топлите и вълнуващи истории на майсторката на коледните романи Карън Суон.

„Всичко, което искам за Коледа“ ни отвежда в Копенхаген, за да ни потопи във вълнуващата празнична атмосфера на този романтичен град.

Тази Коледа не е весела за Дарси. И как иначе, след като тя хваща приятеля си в изневяра точно по празниците? Дори приказното очарование на Копенхаген, където младата жена работи по дисертацията си, не може да излекува болката в сърцето ѝ.

На помощ идва една напориста най-добра приятелка, която вписва Дарси в приложение за запознанства и я принуждава да избере трима мъже. Трима кандидати, три шанса за любов и ново начало…

Дарси обаче не иска и да чуе! В наранената ѝ душа е пламнала нова страст – загадъчната история на една тайна картина, завладяла цялото ѝ същество. Поне докато не се появява Макс.

Той е студен. Той е недостъпен. Той е… един от тримата мъже от приложението, които Дарси е решила да отбягва.

Жалко, че и Макс има интерес към картината и двамата са принудени да се спогодят… Цяло чудо ще е, ако успеят някак да разтопят леда помежду си. И този в собствените си сърца. Но нали именно по Коледа се случват чудеса?

Чаровна и забавна като любимите романтични коледни филми, „Всичко, което искам за Коледа“ е гостоприемен роман за всеки, който търси уютен книжен дом в предстоящите зимни дни.

Карън Суон

Карън Суон за пореден път ще убеди читателите, че в сърцето на всяка красива история се крие нейно величество любовта. И ще вдъхнови всеки да си каже: „Всичко, което искам за Коледа“, е обич и топлина!“.

Кристи Красимирова