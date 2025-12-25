К ейт Мидълтън и дъщеря й принцеса Шарлот разтопиха сърцата на британците, след като се появиха заедно за общо музикално изпълнение.
Кралският дует поднесе празнична изненада, като изпълни заедно песен, за да открият концерт с коледни песни. В трогателен момент младата кралска особа вдигна поглед към майка си, която сияеше от гордост по време на изпълнението.
A beautiful and touching moment took place between the Princess of Wales, Kate Middleton, and her daughter, Princess Charlotte, during the broadcast of the Together at Christmas Carol Service on ITV this evening. Kate and Charlotte performed Holm Sound by Scottish composer Erland… pic.twitter.com/q7sRZXyuev— WAJD ROYALS (@calm_933) December 24, 2025
Кадри показват Кейт и Шарлот заедно да свирят „Holm Sound“ от шотландския композитор Ерланд Купър за майка му Шарлот. Феновете се развълнуваха от трогателния клип, в който Кейт и Шарлот също се кикотеха заедно, докато дуетът им приключваше, пише Mirror.
Разбира се, че принцесата на Уелс и дъщеря ѝ обичат да свирят това музикално произведение у дома. Творчеството на Купър е вдъхновено от „природата и връзката“, теми, които принцесата на Уелс е определила като важни за възстановяването си от рака.
El emocionante dueto de Kate Middleton con su hija Charlotte al piano en el tradicional 'Together at Christmas' 🎄✨. Madre e hija se convirtieron en las grandes protagonistas 💕👑.— Revista ¡HOLA! (@hola) December 25, 2025
En HOLA te contamos todos los detalles 🔗.
( 📸 Prince and Princess Of Wales) pic.twitter.com/ofJBLO64QF