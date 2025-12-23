Н езабравимият и неповторимият Ози Озбърн поставя искрен и вдъхновяващ финал на собствената си легенда с книгата „Прощален ритуал“ (издателство „Еднорог“).

След повече от пет десетилетия на сцена, милиони продадени албуми и неизброими създадени легенди рок иконата отново взема думата. За последно.

В своите мемоари Ози разкрива най-интимните страници от своя живот – за страха от забравата, за болката от загубата, за несломимата любов към Шарън, която остава неговият котвен камък. Разказва за радостта и отчаянието след последното турне, за смисъла на славата, когато прожекторите изгаснат, и за това как се живее, когато светът още очаква да те види на сцена.

С неподправен хумор, искреност и самоирония „Прощален ритуал“ разкрива един различен Ози – мъдър, уязвим, но все така бунтар по душа. Това е книга за болката, оцеляването и човечността зад легендата – прощално, но вдъхновяващо свидетелство на истинския Принц на мрака.

От Бирмингам до Лос Анджелис, от хаоса на младостта до мъдростта на възрастта – Ози минава през всичко с откровение и самоирония. Това не е книга за смъртта, а за живота – такъв, какъвто само той може да го разкаже.

„Прощален ритуал“ е изповед, благодарност и последен поклон от един от най-влиятелните музиканти на нашето време.

Ози не просто разказва за живота си – той те кара да го почувстваш.

Смешно, сурово и безкрайно човешко”, гласи рецензията на Rolling Stone.

„Шокиращо честен, остроумен и дълбоко трогателен. Истинският глас на Принца на мрака”, пише The Guardian.

Ози Озбърн е сред най-влиятелните и разпознаваеми фигури в историята на рок музиката. От първите акорди на Black Sabbath до последните години, белязани от битки със здравето и носталгията по сцената, неговият живот е повече от биография – това е мит. Но ако си мислите, че вече знаете всичко за него, „Прощален ритуал“ ще ви изненада.

Легендарният фронтмен на Black Sabbath и един от най-влиятелните музиканти на ХХ век Ози Озбърн е роден в Бирмингам. След напускането на групата изгражда успешна солова кариера с повече от 100 милиона продадени копия по света. Озбърн е носител на множество награди, сред които „Грами“, и член на Rock and Roll Hall of Fame. Известен с неподправения си хумор и скандален чар, той превръща живота си в легенда – а сега и в последна изповед.

Кристи Красимирова