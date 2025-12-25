В света има стотици национални валути с различна стойност и степен на златно покритие. У нас хората над 50 години помнят края на 90-те години на миналия век, когато левът ни се обезценяваше не с дни, а с часове и стигна дотам, че една баничка достигна цената от 1000 лв. а бутилка ракия се харчеше за 10 бона. Оказва се обаче, че България далеч не е най-фрапиращият пример в това отношение.

През 2008 г. хиперинфлацията в африканската държава Зимбабве достига абсолютния рекорд от 231 милиона процента! Това налага и напечатването на нови банкноти, като тази с най-висок номинал е с фантастично звучащите 100 трилиона зимбабвийски долара.

Банкнотата е много симпатична, има си своите водни знаци, но оказва се, че с нея може да се купи едно пакетче дъвки. В столицата на Зимбабве, Хараре, в уличните заведения една бира достига умопомрачителната цена от 10 милиарда зимбабвийски долара. А курсът на един щатски долар е 35 000 000 000 000, или цели 35 квадрилиона зимбабвийски долара.

Рядкост

Осем години по-късно, през 2016 г., националната банка на Зимбабве извади от употреба банкнотата с рекорден номинал от 16 трилиона долара. Причината за това съвсем не беше подобряването на икономиката на страната, а да не се стряскат хората и най-вече чуждите туристи. Днес хиперинфлационната банкнота е колекционерска рядкост и се търгува доста скъпо. Е, никой няма да извади за нея купюрната й стойност, но в специализираните колекционерски сайтове тя се предлага на цени от 1000 до 50 000 щатски долара.

По време на Втората световна война, в годините на краха на Германия марката се срива толкова, че хората започнали да използват книжните пари за тапети, с които да облицоват стените си. Тогава някои от големите промишлени предприятия започват да печатат свои книжни пари, с които да плащат на работниците си. Тези банкноти били доста странни, тъй като са изработени от хартия, плат и дори керамика и дърво, а върху тях били изобразени какви ли не причудливи неща – от приказни герои до собственика на съответното предприятие и членовете на неговото семейство.

Банкнотата от 5 милиарда югославски динара

В доста по-нови времена през 1992 г. в бившата Югославия е пусната в обращение банкнота от 5 милиарда динара. Заради многото нули и ниската си покупателна способност сред западните съседи тя е известна като „курац“. Едва ли има нужда от официален превод на това жаргонно название на тази банкнота.

Рекорди

Днес банкнотата с най-много нули на купюра е 500 000 виетнамски вона. Изключително интересен е случаят с банкнотата от 10 000 американски долара. Тя е печатана през 1944 г. и досега официално не е изтегляна от обращение. Тя е истинско колекционерско бижу заради малкото бройки – едва 140 в целия свят. И поради тази причина номиналната й стойност е десетки хиляди пъти по-висока от колекционерската. В специализираните сайтове предлагане на тази банкнота няма. Но има колекционери, които са готови да дадат 1 милиона долара, за да се сдобият с рядката банкнота.

В България банкнотата с най-висок номинал е 50 000 лева емисия от 1997 г. На лицевата й страна са изобразени светите братя Кирил и Методий, а на обратната е факсимиле от „История славянобългарска“. Тази банкнота обаче е била в обращение за кратко заради въвеждането на изцяло нова серия банкноти, които просъществуваха над четвърт век чак до въвеждането на еврото.

Историята на хартиените парични знаци в Европа съществува още от 17-и век, когато банкнотите за пръв път се появяват на стария континент. В древен Китай те са познати 1000 години по-рано. Отначало европейците трудно приемат хартиените пари, тъй като са свикнали да използват само монети. Голямо е недоверието им в хартиените късчета, чиято стойност те не могат да разберат. Подобна е ситуацията и в следосвобожденска България.

Недоверие

В първите години българите гледат на тези неугледни напечатани хартийки с подозрение и дори с открито недоверие. „Не сменям аз жълтиците си за тези хартийки“, мърморели под мустаците си българските чорбаджии. Едва след появата на новите манифактуристи и капиталисти, под влиянието на Западна Европа, недоверието към банкнотите в България започнало постепенно да се стопява.

В България банкнотите винаги са били от хартия. В другите държави обаче материалът за направата им е различен, като освен хартия се използват примеси на лен, памук, а все повече и пластмаса. За да се стигне до днешните виртуални пари, които все повече ще се превръщат в световен хит.

Банкнотата от 50 000 лв. е с най-висок български номинал.,

Пластмаса

Още през 1988 г. Австралия е първата страна, която решава да вкара в употреба първите пластмасови парични банкноти. В Канада пък през 2000 г. е взето решение наред с хартиените банкноти да бъдат пуснати в обращение и полимерни. Причината са множеството фалшификации. Всички банкноти от 1000 долара са изтеглени от пазара и са заменени с новите полимери, които са доста трудни за фалшифициране от престъпниците.

На много от хартиените пари днес е изписано предупреждение срещу фалшификаторите. Този надпис също има над 300-годишна история. Отчалано върху американските долари е слаган надписът In God we trust („В Бога се уповаваме“). От началото на 18-ти век обаче на банкнотите започва да се отпечатва надписът „Фалшификаторството се наказва със смърт“. Идеята за това е известният изобретател Бенджамин Франклин, който притежавал и печатница, в която се печатали новите американски банкноти.



Банкноти с Роналдо, Меси и Роналдиньо

Бразилска официална банкнота, посветена на Роналдо.

През последните години все повече започва да се налага използване на лицата на известни съвременни, а не исторически личности върху изображенията на банкнотите. Когато през 2005 г. умира футболната звезда Джордж Бест, в родната му Ирландия се появява банкнота от 5 паунда с изображението му. Днес има банкноти с изображения и на др. съвременни футболни звезди като Роналдиньо и Меси. Те са истинско колекционерско бижу и за тях се водят истински битки в специализираните сайтове, като цените на 1 банкнота с техните ликове достига и 5-цифрена сума.



Монети рецитират речи и пръскат със светена вода

Наред с банкнотите не по-малко интересни са и някои монети. В Монголия през 2007 г. е пусната в обращение монета от 500 тугрици с лика на убития американски президент Джон Кенеди. Любопитното е, че на монетата имало копче, при натискането на което монетата започва да рецитира една от речите на Кенеди. На екзотичната островна държава Палау пък се използва монета, на която има мускалче със светена вода. Монетата е изсечена по повод 150-ата годишнина от появата на Дева Мария в пещерата Лурд във Франция.

Рядката и много скъпа банкнота от 10 000 американски долара.



3 лв. за кило ракия и мезе в социалистическа България

Българска банкнота от 3 лв.

В България още от Освобождението левовите банкноти следват предимно четни числа – 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 лева. Имало е обаче и трилевова банкнота, която е съществувала за кратко в годините след 1951 г. С тази банкнота в онова време можело да се купи кило домашна ракия, както и 200-300 грама домашна туршия или кило вино или кило месо, но не и двете заедно. При монетите също има някои интересни. В същата соцемисия е имало и банкнота от 25 лв. с изображението на Георги Димитров на лицевата страна и на бригадири, монтиращи релси на жп линия на обратната. Банкнотата определено ще е стигала в онези години не само за питието, но и за мезето, при това не за един човек, а за цяла компания.

Иван Първанов