И зключително тежка катастрофа стана днес на кръстовището между улиците "Дрин" и "Пискюлиев".
Според свидетели автомобилът се е движил с висока скорост и след преминаването на светофар, водачът е загубил управление над колата, помел движещите се хора по тротоара, след което се е врязал в търговски обект.
В първите секунди след удара пешеходци и търговци от околните магазини са се опитали да окажат помощ на пострадалите. На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ, два противопожарни автомобила и полицейски служители.
Районът е отцепен, а движението е затруднено.
По последни данни, при тежкото пътнотранспортно произшествие на ул. „Дрин“ във Варна са загинали две жени на 52 и 79 години.Любомир Славов