О бстановката в центъра на София след протестите в понеделник е нормална. Най-пострадал е офисът на ГЕРБ в район "Оборище", където тази сутрин представители на партията ще дадат брифинг за снощните събития.

Кръстовището на булевардите "Васил Левски" и "Дондуков", превърнало се снощи в арена на ожесточени сблъсъци, вече е почистено.

Кофите за боклук, които горяха по време на напрежението, са събрани. Групите, участвали в хулиганските прояви, видимо се различаваха от протестиращите в Триъгълника на властта – облечени в черни дрехи и маскирани, те замеряха полицията с колове, камъни и пиратки, палеха контейнери и повреждаха полицейски автомобили. Мирните демонстранти се разграничават от провокаторите и действията им. Твърдят, че става въпрос за футбoлни aгитки.

По някои улици все още има опожарени контейнери, съборени пътни знаци и разхвърлени отпадъци.

Очаква се по-късно през деня СДВР да предостави информация за пострадали служители на реда, предаде БГНЕС.

Няколко души са пострадали по време на протеста пред централата на "ДПС – Ново начало", където избухна напрежение между демонстранти и полиция, съобщи за БНР Катя Сунгарска, говорител на Центъра за спешна медицинска помощ.

По предварителна информация на място са изпратени осем линейки, а още три са били в готовност. Част от пострадалите са транспортирани в болница, като няма тежко ранени. 10 от хулиганите са задържани.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви, че протестът е приключил мирно, след което шествието се е насочило към централите на ДПС и ГЕРБ. Той обвини управляващите, че са оставили бул. "Васил Левски" без осветление, и поиска незабавната оставка на вътрешния министър Даниел Митов. Министърът на енергетиката Жечо Станков съобщи, че има съмнения за умишлена намеса при снощното спиране на тока в центъра на столицата. По думите му е установен дим от проходим колектор и едновременно изключване на 15 извода. Започната е проверка.