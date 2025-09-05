В ъпреки че спалнята е най-често предпочитаното място за отдаване на интимни ласки, някои двойки обичат да експериментират и извън нея.

От душа и плажа до колата или сред природата – има безброй места, където хората правят секс, извън леглото.

Съществува обаче още едно място, което мнозина може да сметнат за подходящо за отдаване на страстта (особено по време на почивка). Важно е, обаче, да знаете, че то крие рискове за здравето, включително за мъжката плодовитост.

Става въпрос за горещата вана или джакузито. Разбира се, изкушението да влезете във ваната с чаша шампанско и половинката си е голямо, но д-р Рашид Бани, частен общопрактикуващ лекар и медицински директор в Your Sexual Health, съветва да се въздържате от интимности, докато сте в джакузито.

Защо сексът в гореща вана не е препоръчителен

В разговор с Platinum Spas д-р Бани предупреждава: „Въпреки че може да звучи вълнуващо, сексът в гореща вана носи някои рискове за здравето, които хората често пренебрегват".

Той обяснява: „Химикали като хлор и бром могат да раздразнят гениталиите, а презервативите са много по-ненадеждни във вода – могат да се изхлузят или скъсат по-лесно".

Възможно е жените да изпитат дискомфорт след това под формата на зачервяване и сърбеж дори ако по време на акта са се чувствали добре, пише UNILAD.

Можете ли да се заразите с полово предавана болест от гореща вана?

Ако следвате съвета на д-р Бани, но се окаже, че други са използвали джакузито за нещо повече от релакс, не се страхувайте – не можете да се заразите с полово предавана болест само като сте в гореща вана или я споделяте със заразен човек.

„Полово предаваните инфекции не оцеляват дълго извън тялото, особено в правилно поддържана хлорирана вода. Ако горещата вана се почиства и третира правилно, рискът от заразяване по този начин е практически нулев“, уверява д-р Бани.

Могат ли горещите вани да повлияят на плодовитостта?

"При мъжете може да има краткосрочни ефекти", казва д-р Бани.

Той обяснява: „Високата температура не е идеална за сперматозоидите. Функцията им може временно да намалее, когато са изложени на температури над предпочитания от тях диапазон – около 32–35°C".

„Тъй като горещите вани поддържат средна температура от около 37–40°C, твърде дългото или често киснене може да повлияе на броя или подвижността на сперматозоидите. Ефектът обаче е обратим след кратка почивка от излагането на топлина", допълва експертът.

При жените опасенията, свързани с горещите вани и плодовитостта, са по-слабо изразени. Въпреки това, прегряването е нещо, което те трябва да вземат предвид, особено при ранна бременност. „Хидратацията и по-краткият престой във ваната са ключови“, изтъква д-р Бани.

И допълва: "Ако се опитвате да заченете, най-добре е да ограничите времето за киснене, да избягвате много високи температури и да останете добре хидратирани, докато сте във ваната, за по-голяма сигурност".