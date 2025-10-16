Д ецата представляват една пета от всички заподозрени в тероризъм, арестувани във Великобритания за миналата година, съобщи ръководителят на МИ5 Кен Маккалъм при откриването на нов център за борба с екстремисткото насилие сред младежите, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА.

По думите му тероризмът "се заражда в мрачните кътчета на интернет", но същевременно онлайн пространството може да скрие истинските подбуди на извършителите, което затруднява разследващите при преценката какво точно ги е подтикнало към насилие, предаде БТА.

Новосъздаденият Експертен център за борба с екстремизма сред подрастващите ще се занимава с предотвратяване на заплахи при случаи с непълнолетни, психични разстройства или други комплексни рискове.

"За съжаление, в разследванията си продължаваме да се сблъскваме с тревожно висок брой непълнолетни. При общо 232-та ареста за тероризъм за миналата година всеки пети задържан е бил под 17 години. Това изисква нов подход и нов начин на мислене", подчерта Маккалъм.

"В наши дни, когато се случи някое тежко престъпление, е трудно веднага да се определи дали става дума за терористичен акт, или за действия, дирижарани от друга държава, което следователно засяга национална сигурност, или за нападение без идеологически мотив, породено от лични конфликти, обсебеност или психично разстройство. Особено внимателни сме към тези усложнения, когато става дума за млади хора в уязвимо положение", допълни той.

