С офийският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение постоянен арест на 22-годишния Даниел Терзиев, който на 2 септември предизвика дерайлиране на трамвай по линия 22.

СЛЕД КОШМАРА С ТРАМВАЯ БЕГЕЦ: Оставиха в ареста обвинения младеж

Според съда са събрани достатъчно доказателства, включително свидетелски показания, за съпричастност на Терзиев към деянието, за което е обвинен. То, според прокуратурата, е умишлено извършено, с което не се съгласи служебната адвокатка на Терзиев. Дияна Деянова твърди, че Даниел просто е искал да вземе цигарите на ватмана, който по това време си е купувал кафе. Тя оспори и казаното от представителя на държавното обвинение, че Терзиев два пъти е блъснал лоста, за да приведе трамвая в движение, съобщи БНР.

“Смятам, че в пристъп на паника го е бутнал втори път, опитвайки се да спре трамвая. Това се подкрепя и от свидетелските показания на двама от свидетелите, които твърдят, че той след това се е опитал да догони трамвая и да го спре. Първоначалното задействане е било случайно, неумишлено, а след това се е опитал да спре трамвая”.

Според държавното обвинение, въпреки голямото количество изпит алкохол, Терзиев е знаел какво върши.

“При него има незрялост, неопитност, не само поради младата му възраст, а и поради факта, че няма родители, с които да сподели, да обсъди ситуацията. Наблюдава се и трудна социална адаптация според психологическата експертиза”, опонира адвокат Деянова.

И прокуратурата, и съдът видяха в това, че след инцидента младият мъж си е тръгнал и е бил задържан чак вечерта. Деянова, която настояваше за домашен арест, обаче уточни:

“Наистина, първоначално, след като са посетили дома му, но не са го намерили, но по-късно той се е прибрал и самото семейство се е обадило на Първо районно. Съответно, подзащитният ми е бил задържан на постоянния си адрес”.

За да бъде потвърден постоянният арест на Терзиев, съдът отчете и че се намира в изпитателния срок от скорошна условна присъда за кражба. По думите на Деянова обаче става дума за маловажно престъпление, за което той се е признал за виновен и се е споразумял с прокуратурата.

Единственото, което Даниел Терзиев каза днес пред съда, беше, че съжалява много.