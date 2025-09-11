А пелативният съд в София остави в ареста Даниел Терзиев, който е обвинен за дерайлирането на трамвай 22 в столицата, предаде БГНЕС.

Инцидентът стана на 2 септември, когато 22-годишният мъж освободи спирачката на трамвая и предизвика дерайлиране на превозното средство, което се заби в подлез при Румънското посолство и смачка 7 коли по пътя си.

Според магистратите има опасности да се укрие и да извърши други престъпления заради действията на обвиняемия след деянието - опитал се е да се укрие след инцидента.

Предвиденото наказание по закона е от 5 до 15 години лишаване от свобода.

22-годишният мъж е осъждан за кражба. Той е извършил деянието в изпитателния срок на предходно осъждане от април месец тази година.

По думите на баба му бащата на Терзиев има друго семейство в Германия, а майка му починала в резултат на наркозависимост.