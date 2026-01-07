П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обсъжда „редица от варианти“ за придобиване на Гренландия, включително използването на военна сила, съобщава Белият дом.

Администрацията на президента информрира пред Би Би Си, че придобиването на островната теротория е „приоритет за националната сигурност“.

Това стана часове, след като европейските лидери публикуваха съвместно изявление в подкрепа на Дания, която се противопоставя на амбициите на Тръмп за арктическия остров.

НЕ ПОЗНАВА ГРАНИЦИ: Ето кои са деветте потенциални цели на Тръмп!

Тръмп повтори през уикенда, че САЩ „се нуждаят“ от Гренландия по съображения за сигурност, което накара датския премиер Мете Фредериксен да предупреди, че всяка атака от страна на САЩ, ще означава край на НАТО.

Белият дом заяви във вторник: „Президентът и екипът му обсъждат редица варианти за постигане на тази важна цел във външната политика и, разбира се, използването на американските военни винаги е опция на разположение на главнокомандващия.“

Във вторник шест европейски съюзника изразиха подкрепа за Дания. „Гренландия принадлежи на своя народ и само Дания и Гренландия могат да решават въпроси, отнасящи се до техните отношения“, заявиха лидерите на Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Дания в съвместно изявление.

Те също така призоваха за „спазване на принципите на Устава на ООН, включително суверенитета, териториалната цялост и неприкосновеността на границите“.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен приветства изявлението и призова за „уважителен диалог“. „Диалогът трябва да се проведе с уважение към факта, че статутът на Гренландия е вкоренен в международното право и принципа на териториалната цялост“, каза Нилсен.

Въпросът за бъдещето на Гренландия отново изплува след военната интервенция на САЩ във Венецуела, по време на която елитни войски арестуваха президента на страната Николас Мадуро и го отведоха, за да се изправи пред обвинения за наркотици и оръжия в Ню Йорк.

Ден след тази акция, Кейти Милър - съпругата на един от висшите помощници на Тръмп - публикува карта на Гренландия в социалните медии в цветовете на американското знаме, заедно с думата „СКОРО“. В понеделник съпругът ѝ, Стивън Милър, заяви, че „официалната позиция на правителството на САЩ е, че Гренландия трябва да бъде част от САЩ“.

Гренландия, която има население от 57 000 души, има широко самоуправление от 1979 г., въпреки че отбраната и външната политика остават в датски ръце. Докато повечето гренландци подкрепят евентуална независимост от Дания, проучванията на общественото мнение показват огромна опозиция срещу присъединяването към САЩ, които вече имат военна база на острова.

Тръмп изложи идеята си за придобиване на Гренландия като стратегически център на САЩ в Арктика по време на първия си президентски мандат, заявявайки през 2019 г.: „По същество това е голяма сделка с недвижими имоти.“

През март Тръмп заяви, че Америка ще „стигне дотам, докъдето е необходимо“, за да получи контрол над територията.

По време на изслушване в Конгреса миналото лято министърът на отбраната Пит Хегсет беше попитан дали Пентагонът има планове да превземе Гренландия със сила, ако е необходимо, и той каза, че „имат планове за всякакви непредвидени ситуации“.