Т ретият филм от вселената „Аватар“ продължава да е най-гледаният у нас. Това показват обобщените данни от киносалоните след първия уикенд на новата 2026 година.

От средата на декември до края на новогодишния уикенд филмът е гледан от 207 690 зрители, а приходите от билети възлизат на 1 768 666 евро.

След филмът на Джеймс Камерън, най-много киномани е събрала лентата „Прислужницата“, базирана на книгата на Фрида Макфадън. Историята за две жени, попаднали в сходна ситуация с деспотичен мъж, е гледана от 14 563 зрители и е реализирала 109 195 евро приходи.

Третото място заема анимацията „Зоотрополис 2“, която вече месец и половина е сред най-гледаните филми у нас. Тандемът лисица–заек е привлякъл 191 111 зрители, а приходите са 1 346 403 евро.

На четвърта и пета позиция са „Почивката 2“ и „Един грам живот“.

Топ 10 се допълва от „Спондж Боб: Търсят се квадратни гащи“, „Анаконда“, „Нюрнберг“, „Снежни топки 2: Голямата надпревара“ и „Примат“.

Източник: БТА