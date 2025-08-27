Р айонната прокуратура в Бургас ръководи разследването по досъдебно производство за използване за търговска дейност на стоки, имитиращи търговски марки, без правопритежателите да са дали съгласие за това. Досъдебното производство е образувано в резултат от специализирана акция за защита на интелектуалната собственост, проведена в курортния комплекс „Слънчев бряг“.

В хода на операцията са извършени претърсвания в търговски обекти и складово помещение, намиращи се на територията на курортния комплекс. Иззети са значителни количества текстилни изделия, обувки, чанти, носещи отличителни значи на световноизвестни търговски марки, предаде БГНЕС.

Към настоящия момент се извършват разпити на свидетели.

На иззетите от артикули от търговската мрежа ще бъде изготвена съдебно-маркова експертиза. Тя има за цел да установи до каква степен въпросните стоки имат знаци, които са визуално, фонетично и смислово сходни на посочените регистрирани търговски марки.