Р айонната прокуратура в Ямбол задържа за срок до 72 часа Т. С., обвинен в причиняване по хулигански подбуди на телесна повреда на петгодишно момче, съобщиха от държавното обвинение.

Установено е, че телесното увреждане, изразяващо се в контузна рана в областта на врата на пострадалото малолетно момче, е причинено от изстрел с пневматичен пистолет, произведен от обвиняемия, посочват от прокуратурата.

За заловения по случая 19-годишен младеж от Ямбол съобщиха по-рано днес от Областната дирекция на МВР. Деянието е извършено на 10 октомври на детска площадка до блок №8 на жилищен комплекс „Зорница”, казаха на Facebook страницата си от Министерство на вътрешните работи.

От полицията в Ямбол посочиха, че пострадалото дете е с охлузна рана в областта на врата, без проникване в меките тъкани.

Предстои Районна прокуратура - Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на извършителя, допълниха от пресцентъра на прокуратурата.

*Източник: БТА