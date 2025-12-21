М ащабна акция на Европейската прокуратура, при която бе разбита фабрика за контрабандни цигари в Палермо, завърши с арестите на 7 българи и украинци. Това съобщава на сайта си eppo.europa.eu институцията.

Според прессъобщението фабриката се помещавала на площ от 4000 квадратни метра, а съоръженията вътре са за над 2 млн. евро. В акцията е участвала и италианската икономическа полиция.

Модерно

С модерното си оборудване фабриката бълвала по 4 милиона къса цигари на ден. Към фабриката били открити и два склада - в Помезия и Ферентино, в които се съхранявала готовата продукция. В самата фабрика униформените са открили 27 тона цигари, 19 тона тютюн и 134 палета с материали за опаковане. На кутиите и стековете били изобразени лога на известни марки цигари. Конфискувани са и 4 тира, с помощта на които папиросите били транспортирани. За да не бъдат проследени и разкрити, престъпниците използвали устройства за заглушаване на сигнали и честоти.

Щета

Разследващите са установили, че фабриката е могла да бълва продукция на стойност 700 000 евро на ден, или за 240 милиона евро на година. Това означава, че нанесената щета от неплатени данъци и акцизи възлиза на 160 млн. евро. Задържаните българи и украинци са подведени под отговорност за притежание на контрабанда на тютюневи изделия и за фалшифициране на търговски марки. От Европрокуратурата уточняват, че обвинените са невинни до доказване на противното от съдебните власти в Италия.

Екип на Телеграф