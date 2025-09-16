В началото на февруари 2025 г. София млад мъж бе заснет как се хвърля пред коли на бул. Цар Борис III. Няколко дни по-късно той се самоуби, скачайки от 5-ия етаж на сграда в квартал „Младост“. Подобна случка се повтори в центъра на столицата, където облечен в бяло мъж се хвърли и легна пред коли на оживения площад „Света Неделя“.

Авторът на видеото споделя „да имаме предвид, че както някой си седи на улицата, така може да реши да си легне пред колите“. Шофьорът допълва, че не е минал през ръката на хвърлилия се мъж.

Не е ясно дали въпросното лице има психични заболявания, дали е пиян или дрогиран, или умишлено търси самонараняване с цел застрахователно обезщетение.

Ето част от коментарите под видеото:

Доста разочароващо изпълнение, да ходи да легне пред влак следващият път

Еми, слизаш, шамарите, качваш се и продължаваш.

То тая мода мина отдавна

А защо??? Уличен артист? Пиян? Луд? Стана ли ясно?

Ужас хората тотално превъртяха да се смееш ли да ревем ли не знам!!

Ще вкара някой в беля

На 112 звъняхте ли или не е важно там да се отбележи, по важно е във Фейсбук, да има лайкове, цъкане и коментари

Затова се шофира с повишено внимание във всяка секунда! Отвсякъде дебнат опасности под всякаква форма!

Ради Ангелов