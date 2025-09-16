П енсионерът Методи Александров, който преди година се превърна в своеобразен рекордьор по пътни нарушения, без дори да е шофирал, успя да докаже своята невинност.

Мъжът от Перник спечели 29 съдебни дела и всички наложени му глоби на стойност хиляди левове са отменени.

Възрастният мъж, който твърдеше, че не е напускал Пернишка област от години и притежава само един стар автомобил в окаяно състояние, получи десетки електронни фишове за превишена скорост. Според данните на КАТ, той е „шофирал“ скъпи и мощни автомобили из цяла България, като в някои случаи камерите са го засичали да се движи с две различни скорости на едно и също място в рамките на минута.

Разследване на NOVA тогава разкри, че мъжът е станал жертва на измамна схема. След като загубил шофьорската си книжка, негови „симпатични“ познати са се сдобили с копие от нея. Синът му обясни схемата: „Шофирам с превишена скорост и решавам, че щом имам неговия документ, изцяло мога да използвам неговите данни и да злоупотребя. Вместо аз да имам глоба, той да има глоба“.

Година по-късно справедливостта е възстановена. С помощта на адвокат Стефан Паров, Методи Александров завежда 29 съдебни дела и печели всичките.

Източник: NOVA