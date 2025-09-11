Е кшън с малолетни в Благоевград.

Във вторник вечерта група младежи на около 14-годишна възраст са нападнали и нанесли побой над свои връстници в парка в града.

Две от пострадалите деца са се озовали в спешното отделение, за да бъдат прегледани, а на едно от тях е откраднат и портфейлът.

Според родителите липсва адекватна реакция от страна на полицията, въпреки подадените жалби, защото към момента няма предприети действия спрямо побойниците.

„Нашите деца играят всяка вечер в този парк, който е пълен с деца. В един момент получих обаждане, че са бити и унижавани от други деца. Когато дойдохме – на място имаше полиция и други притеснени родители. Децата трепереха, на едно му течеше кръв от носа, друго беше с разбита устна. Бяха насинени”, обясни баща на пострадало дете в ефира на „Здравей, България”.

Малолетните, нанесли побоя, избягали. По-късно били откарани в местното РУ.

„Доколкото знаем едното момче, проявило агресията, след месец ще навърши 15 години. Другото е около 13-годишно. Разбрахме, че по-голямото момчето тренира бокс в местен спортен клуб”, посочи мъжът.

По думите на родителя „не е било само бой” това, на което е бил подложен синът му.

„Унижавали са го. Него и други деца. Плюли са ги. Накарали са ги да си наведат главите напред на пейките и тогава са ги удряли”, разказа той.

Според друг баща на потърпевшо дете - то е бито в централната част на града от същите младежи. Той беше категоричен, че агресията не е провокирана с нищо.

Теодор Бочев от „Криминална полиция” заяви, че сигналът за бити деца в градския парк в Ботевград е получен на 9 септември в 21:55 часа. На място веднага се е отзовал патрул, който е бил най-близо, и е заварил шест деца, които са обяснили, че са бити. По думите му малко по-късно са установени и заподозрените за побоя. Те са на 12 и 14-годишна възраст и са докарани в РПУ-то.

„Те не са познати на полицията. Взети са им обяснения. Съдействат. Не мога да дам подробности, но мога да кажа, че агресията не е предизвикана от страна на другите деца”, заяви Бочев.

Източник: NOVA