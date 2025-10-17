М ъж и жена са задържани за серия от кражби в магазини в центъра на София, съобщи на брифинг заместник началникът на първо районно Николай Нотов, цитиран от БТА.

Става въпрос за четири магазина, в които е проникнато с взлом чрез счупване на витрините им. Отнети са пари и ценности. Мъжът е криминално проявен и осъждан, като има множество регистрации за подобен вид престъпления. На адресите, обитавани от мъжа и жената, са намерени откраднатите вещи.

Софийска районна прокуратура е повдигнала обвинения на двамата и ги е задържала за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния им арест, посочи прокурор Николай Николаев.