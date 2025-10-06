П опариха надеждите ни за актуализирана минимална работна заплата. Тристранният съвет отново не постигна съгласие за минималната работна заплата.

Без съгласие по размера на минималната работна заплата за догодина приключи заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

СТИСКАЙТЕ ПАЛЦИ! Тристранката се събира за минималната залата

Проектът на правителствено постановление предвижда от 1-ви януари догодина тя да стане 1213 лева или 620,20 евро, вместо досегашните 1077 лева. Асоциацията на индустриалния капитал и Българската стопанска камара настояват минималната заплата да не се увеличава от 1-в януари 2026 г.

Председателят на Асоциацията Румен Радев заяви:

"За нас тя е нараснала изпреварващо през последните три години и надвишава значително обективните икономически показатели".

И четирите работодателски организации в тристранния съвет искат да се преразгледа заложения в Кодекса на труда механизъм за определяне на минималната заплата като 50 процента от средната за период от 12 месеца.

КНСБ и КТ "Подкрепа" подкрепиха новата минимална работна заплата за догодина.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров настоя занапред тя, както и всички доходи в страната, да се обвържат с друг измерител, а именно - със заплата за издръжка:

"И това, което ние всъщност предлагаме настойчиво, е Националната статистика най-накрая да седне да направи методология по методологията на Международната организация на труда (МОТ), която е верифицирана на базата на дефиницията и адаптирана към нашите реалности.

Ние имаме нашата заплата за издръжка, но не твърдим, че тя е най-вярната. Нека НСИ да го направи. Да направим тристранен комитет, който да наблюдава методиката, да я следи внимателно и тя да стане отправната точка, референтна стойност за доходите в България"

