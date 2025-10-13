М ъж на 25 години е бил намушкан в Ловеч.
Има двама задържани, а трети се издирва, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.
Малко след 2:30 ч. на 12 октомври полицаи са реагирали на сигнал, че на ул. „Тодор Каблешков” 25-годишният, който е криминално проявен и осъждан, е намушкан в областта на гърба.
На терен незабавно е пристигнал полицейски екип и е извършен оглед, а пострадалият, на когото е нанесена телесна повреда, след преглед в ловешката болница е откаран за операция и лечение в Плевен.
В хода на последвалите издирвателни и процесуално-следствени действия като съпричастни към случая са били задържани двама мъже от ловешкото село Дренов - на 20 и 25 години, а местонахождението на 50-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, е в процес на установяване.
Работата по случая продължава.
Източник: БТА