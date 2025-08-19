Е кзекутираха публично мъж днес в Южен Иран.

Той бе признат за виновен за убийството на четирима души, предаде новинарската агенция на иранската съдебна власт Мизан.

"Един от извършителите на бруталното убийство на четирима членове на едно семейство в Бейрам, провинция Фарс, бе екзекутиран днес публично", съобщи Мизан.

Екзекутираният и съпругата му са убили майка и трите ѝ деца през октомври миналата година.

Двамата бяха осъдени на смърт през февруари, като присъдата бе потвърдена от иранския Върховен съд през април.

Мизан уточнява, че съпругата, която е в затвора, също ще бъде екзекутирана, но не се съобщава кога.

Източник: БТА