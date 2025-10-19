15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София, научи NOVA. Детето бе прието в Детска противошокова зала в "Пирогов". По информация на NOVA състоянието му е било несъвместимо с живота и въпреки усилията на лекарите, то е починало. Сигнал за произшествието е получен в СДВР в 19.30 ч.

На място има полицейски екипи. Работи се по установяване на извършителя. Издирва се един свидетел и ножът, с който е извършен престъплението. Посетителите на търговския център са помолени да напуснат обекта.

От Спешна помощ потвърдиха, че сигнал при тях е постъпил също в 19.30 ч. Екип е пристигнал на мястото за 4 минути.

По информация на NOVA спречкването е станало на ескалаторите в обекта. 15-годишното момче е нанесло удари на друг младеж, който след това го е намушкал.