П олицията във Варна се похвали с удар срещу оргазираната престъпност в града. През изминалата седмица по линия на наркотиците ОДМВР е задържала четири жени и 18 мъже, като спрямо тях са образувани производства по чл.354а от НК – за придобиване и държане на наркотични вещества с цел разпространение. Опиатите, които са намерени в извършителите, в този период, са метамфетамин, марихуана, хероин и синтетичен канабиноид – течност за вейп устройства.

За седемте дни са започнати 16 бързи и 7 досъдебни производства. Тревожна е статистиката, че въпреки усилената работа на служителите на реда, дрогата заема все по-голяма част от нелегалния пазара, без оглед на възрастови ограничения.

Сред най- алармиращите случаи са задържането на ученик от елитно варненско училище – разпространявал синтетичен канабиноид сред съучениците си. Младежът е търгувал с опиата – предназначен за вейп устройства, в и около учебното заведение. Задържан е веднага след продажба на течната дрога.

Друг фрапиращ случай е установяването и залавянето на 26–годишен варненец, който е разпространявал наркотични вещества в жк „Владислав Варненчик“. У него е намерен един от най-силните стимуланти и с най-висок потенциал за развиване на зависимост – метамфетамин. Срещу него е образувано досъдебно производство, в условията на продължителност – от август до момента. При последвало претърсване в дома на младежа са намерени 18 броя пакетчета с метамфетамин, приготвени за продажба, суха тревиста маса – марихуана и таблетка „MDMA“. Взета му е мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Любомир Славов