Щ ракнаха двама автокрадци на 51 и 57 години минути след кражба в столичния кв. “Надежда”.

И двамата са с криминално минало, основно за кражба на автомобили.

Униформените ги задържали преди собственикът на колата да разбере за кражбата и да подаде сигнал.

Мъжте спрели, за да сменят регистрационните табели на автомобила.

При задържането си направили опит да избягат и се ударили в патрулка.

По информация на NOVA единият се казва Георги Георгиев. От СДВР споделиха, че другият е известен с прякора Джуджето.

Колите са били разкомплектовани за авточасти или насочвани за препродажба.

