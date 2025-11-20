Щ ракнаха двама автокрадци на 51 и 57 години минути след кражба в столичния кв. “Надежда”.
И двамата са с криминално минало, основно за кражба на автомобили.
Униформените ги задържали преди собственикът на колата да разбере за кражбата и да подаде сигнал.
Мъжте спрели, за да сменят регистрационните табели на автомобила.
При задържането си направили опит да избягат и се ударили в патрулка.
По информация на NOVA единият се казва Георги Георгиев. От СДВР споделиха, че другият е известен с прякора Джуджето.
Колите са били разкомплектовани за авточасти или насочвани за препродажба.
