Б разилия прави закон срещу насилието над животни, ползвайки действащия в България, който предвижда до 10 години затвор за проявена особена жестокост.

Зверството се наказва най-строго, когато деянието е заснето с цел разпространение или лично облагодетелстване. Вносител на законопроекта е бразилският депутат Матеус Лайола, научи „Телеграф“.

Лайола предлага Камарата на депутатите спешно да гласува изготвения от него законопроект 5930/2025, след като е сезиран от организацията Animal Forum.

„Прилагаме българския опит в законодателството, тъй като те имат много добра нормативна база и вече има наказани за зверство към животни“, коментира депутатът пред местните медии. Местната неправителствена организация получи сигнал от българската „Кажи“, която през март разобличи садистите Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник.

Двамата заснемаха видеа как мачкат главите на котки, хамстери, зайчета и още куп други животни. Клипчетата се продаваха в т.нар. тъмна мрежа в интернет. Оказа се, че техни последователи от Бразилия са правили същото, вдъхновени от видеата им. Те са мъж и жена от Белем, Пара, Бразилия. По същата схема са разпространявали срещу заплащане мъчения и издевателства над животни.

Насилниците бяха разобличени в специализирана акция на бразилската федерална полиция „Зверство“. След доклади по сигнали от България, направени от Animal Forum и международна неправителствена организация, Кампаниите и активизъм за животните в индустрията (CAAI), Федералната полиция разби мащабната престъпна мрежа, която произвежда и продава видеоклипове в интернет на екстремно насилие, показващи как животни биват изтезавани и убивани. Местните медии отчитат, че въпреки че полицейските действия са били от съществено значение, този случай разкрива недостатък в бразилското законодателство: няма конкретно наказание за тези, които записват, продават, споделят, консумират или купуват видео.

Сега действащият закон в Бразилия наказва само физическия акт на злоупотреба, но не криминализира производството, съхранението или маркетинга на такова съдържание. Затова бразилците черпят от българския опит и ще променят законодателството си. „От съществено значение е да се признае ловкостта на депутата Лайола, която чу гласа на обществото веднага след като случаят излезе наяве“, пишат местните вестници. „Настояваме Камарата на депутатите да поставят PL 5930/2025 на указанието за незабавно гласуване. Подпишете петицията в нашата биография и подкрепете тази кауза!“, пък са категорични от неправителствената организация. Към момента задържаните в Бразилия мъж и жена насилници могат да се разминат с леко наказание, но готвените промени предвиждат тези ненавистни поведения, като се превръщат в престъпление да се наказва произвеждането, заснемането, съхраняването, предаването или предлагането всякакви материали, съдържащи насилие над животни или смърт. Наказанието ще е от 2 до 5 години лишаване от свобода освен глоба и забрана за грижа за животните.

В събота, 22 ноември, Федералната полиция стартира операция „Бестия“ („Зверство“ - б.а), която разби международна мрежа, специализирана в производството, маркетинга и споделянето на видеоклипове на екстремно насилие и мъчения срещу животни.

Насилието на животни по български модел в Бразилия.

Във вторник, 25 ноември, в Камарата на депутатите беше внесен законопроект 5930/2025, който има за цел да измени Закона за престъпленията срещу околната среда (Закон № 9605/1998), за да криминализира производството, разпространението, съхранението и предлагането на пазара на материали, които изобразяват жестокост, малтретиране или лошо отношение към животни. Разследванията на операция „Бестия“ установиха умишленото умъртвяване на най-малко 32 животни, предимно котки.

Законопроектът срещу дигиталното насилие над животни е вдъхновен от текстовете в българския Наказателен кодекс, които директно адресират заснемането и разпространението срещу заплащане на мъчения над животни и от Закона за забрана на видеоклипове със смачкване на животни на Съединените щати от 2010 г., който признава, че разпространението на реални изображения на страдание на животни само по себе си представлява форма на насилие и подбуждане към престъпление.

Обосновката на законопроекта срещу дигиталното насилие над животни подчертава, че както при законодателството за борба с детската порнография, криминализирането на разпространението на болката на животните превръща страданието в зрелище и създава икономически и психологически стимули за насилие.

Проучванията в областта на криминологията и съдебната психология също посочват жестокостта към животните като рисков маркер за по-сериозни престъпления, включително убийство и домашно насилие.

Чипират всички домашни любимци в ЕС

Всички котки и кучета в Европейския съюз ще трябва да бъдат чипирани, като на територията на съюза освен това ще се забрани кръвосмешението при развъждане с цел засилване на някои физически черти. За това се споразумяха преговарящи от Европарламента и Съвета на ЕС през изминалата седмица. Новите правила, които имат за цел да създадат единни стандарти за отглеждането на домашни любимци и да борят незаконната търговия, се очаква да влязат в сила след официално одобрение на ЕП и Съвета на ЕС. Законопроектът предвижда, че на всички котки и кучета в 27-те страни членки ще е необходимо да се постави микрочип, а също така те ще бъдат вписани в национални регистри те ще са свързани между държавите членки. Продавачите, развъдниците и приютите ще имат четири години, за да се подготвят за новите правила, докато за обикновените собственици на домашни любимци мярката ще бъде задължителна след 10 години за кучета и след 15 години за котки.

