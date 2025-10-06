Т елата на още двама хърватски планинари бяха намерени в понеделник, след като в неделя трима туристи бяха затрупани от лавина под високия 2275-метров връх Тоска в Юлийските Алпи, Северозападна Словения, съобщи хърватската национална телевизия HRT, цитирана от NOVA.

В неделя следобед бе открито тялото на първия загинал.

Slovenske spasilačke službe pronašle su u ponedjeljak tijela preostale dvojice hrvatskih planinara koji su u nedjelju stradali u lavini ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama. Lavina je u nedjelju prijepodne zatrpala trojicu hrvatskih planinara. pic.twitter.com/5utFKQeLCy — HINA (@Agencija_HINA) October 6, 2025

В акцията по търсене на затрупаните от лавината планинари са участвали 45 спасители от словенската и хърватската планинска спасителна служба. В издирването се е включил и хърватски военен хеликоптер, както и спасителни кучета.

Председателят на планинската служба в Бохин, Северозападна Словения, Миха Арх, каза пред СТА, че намереният вчера планинар се е намирал на около 150 метра под планинската пътека за Тоска, на надморска височина от 1650 метра. Откритите днес планинари са братя и са били намерени с помощта на координати от мобилния телефон на единия, споделени от член на семейството. Единият се е намирал на около метър под снега, а другият - на около метър и половина.

Словенският министър на вътрешните работи Бощян Поклукар изрази съболезнования на семействата на загиналите планинари и апелира всички, които планират преходи в планината, да проверяват своевременно прогнозата за времето.

Хърватският министър на вътрешните работи Давор Божинович, който пристигна в Словения тази сутрин, каза, че това е голяма трагедия:

„Трима млади души в един ден. Знаем, че в групата е имало седем души. Четирима са на сигурно, не са в опасност. Обаче тези новини ги потресоха.“ Една от жертвите скоро е трябвало да се ожени.

TRAGEDIJA Tko su alpinisti iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti https://t.co/fa25IcxJNt — 24sata (@24sata_HR) October 6, 2025

В неделя трима хърватски планинари бяха затрупани от лавина под връх Тоска в Юлийските Алпи, Северозападна Словения. Групата се е състояла от седем души - четирима са останали в хижата „Водников дом“, а трима са тръгнали да изкачват върха.

Хърватският премиер Андрей Пленкович предложи страната да изпрати подкрепа чрез механизма за Гражданска защита.

PPVRH i ministar @mup_rh @DavorBozinovic: Pronađena su tijela preostale dvojice hrvatskih planinara. Obiteljima i prijateljima trojice hrvatskih planinara, koji su život izgubili u Julijskim Alpama, izražavamo iskrenu sućut. Velika je to tragedija. pic.twitter.com/li8YEpfFSB — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) October 6, 2025

"Изказваме искрените си съболезнования на семействата и приятелите на тримата хърватски алпинисти, които загубиха живота си в Юлийските Алпи. Това е голяма трагедия", каза хърватският министър-председател.