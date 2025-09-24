40-годишен мъж от Стара Загора се озова зад решетките, след като превърнал живота на бившата си в истински ад. Районният съд му наложи най-тежката мярка „задържане под стража“, след пореден брутален акт на домашно насилие.

Сцената се разиграла на 14 септември. Р.П. причакал 36-годишната си бивша приятелка пред дома ѝ, хвърлил я на земята и започнал да я налага безмилостно. В пристъп на ревност отнел телефона ѝ, за да рови в разговорите и съобщенията ѝ.

Жертвата получила сериозни травми, а ужасието не свършва дотук – оказва се, че насилникът отдавна я тормозел и психически, и физически. Най-скандалното: той грубо нарушил съдебна заповед, която му забранявала да доближава жената на по-малко от 50 метра.

Сега срещу него висят три тежки обвинения – за побоя, за принудата и за нарушената заповед за защита.