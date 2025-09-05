Ж ена от Самоков, нанесла побой над свой съсед с дървен крак от стол, се издирва, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 11:10 ч. на 4 септември на улица в града. Изпратените на място служители на реда установили, че по време на междусъседския скандал жената нанесла удар с дървения крак по главата на потърпевшия, предаде Dariknews.

Пострадалият е транспортиран от екип на спешна помощ в столична болница, където са установени охлузни рани в областта на главата. След отказ от хоспитализация мъжът е освободен за домашно лечение.

По случая тече разследване.