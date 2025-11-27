С ветовният конкурс „Мис Вселена“ се оказа в епицентъра на международен скандал, след като и двамата му съсобственици попаднаха под прицела на прокуратури в различни държави. Разследвания за измами, трафик на наркотици, оръжие и нелегални горива хвърлят тежка сянка върху репутацията на един от най-гледаните конкурси за красота в света.

КОЙ Е ПО-ПО-НАЙ? Коронясаха „Мис Вселена 2025“! (СНИМКИ)

Мексиканският бизнесмен Раул Роча Кантú, който притежава половината от правата върху „Мис Вселена“, е обект на мащабно разследване в Мексико. Според местните власти той е замесен в трансгранична схема за пренасяне на наркотици, оръжие и горива от Гватемала към Мексико. В рамките на разследването вече са издадени множество заповеди за арест, а името на Роча фигурира сред потенциалните обвиняеми.

От другата страна на света, в Тайланд, съдът издаде арестна заповед срещу другия съсобственик на конкурса – Ан Джакопон Джакрайутатип. Тя е обвинена, че е подвела инвеститор да вложи близо един милион долара в нейната компания, свързана с организацията на „Мис Вселена“. Случаят се разглежда като сериозна финансова схема, при която инвеститори са били заблуждавани за реалното състояние на компанията.

A Thai court official told AFP on Wednesday that an arrest warrant had been issued the day before for the media mogul co-owner of the contest, Anne Jakapong Jakrajutatip, for alleged fraud worth $930,000.https://t.co/px5ZYIZbse — Philstar.com (@PhilstarNews) November 27, 2025

Тези събития само засилват напрежението след бурното издание на „Мис Вселена 2025“. Конкурсът беше разтърсен от обвинения за манипулиране на журито, след като един от съдиите публично заяви, че финалистките са били предварително определени. Няколко участнички се оттеглиха, членове на журито и организацията подадоха оставки, а зрителите и медиите определиха тазгодишното издание като едно от „най-скандалните в историята”.

В разгара на всичко това Раул Роча загатна, че обмисля да продаде своя дял от конкурса, след като публичният натиск и вътрешните конфликти достигнаха своя връх.

Скандалите поставят под въпрос не само бъдещето на „Мис Вселена“, но и доверието в целия формат. Ако обвиненията срещу собствениците бъдат доказани, конкурсът ще се изправи пред най-сериозната си криза досега – криза, която може да промени из основи статута му на глобално събитие.

Se emitió una orden de arresto contra Jakapong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de la Organización Miss Universo, luego de no comparecer a una audiencia en un caso de fraude. https://t.co/vb38zwtXGM — UsWeeklyEnEspañol (@UsWeeklyEspanol) November 27, 2025

*Източник: Vesti.bg