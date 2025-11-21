В ече е ясно коя е новата „Мис Вселена“.

Победителката в тазгодишния конкурс е Фатима Бош Фернандес от Мексико.

Фатима Бош Фернандес от Мексико спечели Мис Вселена 2025

Това е драматична победа за 25-годишната жена, която беше в центъра на бурното 74-то издание на популярния конкурс за красота. В Банкок тя се противопостави на публичен тормоз от страна на един от водещите.

Първа подгласничка стана 29-годишната Правеенар Сингх от Тайланд, а 25-годишната Стефани Адриана Абасали Насер от Венецуела се класира на трето място.

Ахтиса Манало от Филипините и Оливия Ясе от Кот д'Ивоар заеха съответно четвърто и пето място в подреждането.

Бош е учила мода в Мексико и Италия и се е фокусирала върху създаването на устойчиви продукти и работа с рециклирани материали.

На предварително събитие, излъчвано на живо на 4 ноември, тайландският директор Нават Ицарагрисил се скара на Бош, защото, според него, не е спазила указанията му за участие в местни промоционални дейности. Нават дори се свързал с охраната, когато Бош е реагирала, за да се защити.

Президентът на организацията „Мис Вселена“, мексиканският бизнесмен Раул Роча Канту, публикува изявление, осъждащо поведението на Нават като „публична агресия“ и „сериозно насилие“. Дори първата жена президент на Мексико, Клаудия Шейнбаум, зае позиция, заявявайки на пресконференция в столицата на страната си, че иска да „отдаде признание“ на Мис Мексико за това, че е изразила несъгласието си по „достоен“ начин.

Припомняме, че това не е единственият скандал. Двама съдии се отказаха от конкурса, като един от тях коментира, че е имало елемент на манипулация в надпреварата.

Източник: БТА