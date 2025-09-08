22-годишният Даниел Терзиев, който бе арестуван, след като предизвика дерайлирането на трамвайна мотриса в столицата, бил на кокаин. Софийският градски съд остави мъжа в ареста. По време на заседанието по вземане на мярката му за неотклонение стана ясно, че в кръвта на извършителя са открити следи от кокаин и марихуана.

Освен това бил в средна степен на опиянение. Инцидентът стана в ранните часове на 2 септември. Тогава ватманът на трамвай по линията 22 отишъл за кафе. През това време Даниел освободил спирачката на трамвая и той потеглил, след което дерайлирал, причинявайки много материални щети. Чист късмет е, че няма жертви. Според свидетелски показания обвиняемият на два пъти се пресегнал през прозореца на кабината на ватмана. Искал да открадне кутия с цигари.

Държавата на гамените - липсват ценности, възпитание и култура!

След като мотрисата тръгнала, Даниел и неговият приятел избягали. По-късно се върнали в района, за да видят пораженията, и обвиняемият казал, че ще се предаде, но вместо това не отишъл на работа и не бил открит на нито един от известните му адреси.

На базата на тези данни съдът прие, че има опасност да се укрие, ако бъде с по-лека мярка. Изводът, че има риск от извършване на престъпление, беше изведен от факта, че престъплението е станало по време на изпитателния срок по присъда, която Даниел е получил само преди няколко месеца, което го характеризира като човек с висока степен на обществена опасност. В съдебната зала 22-годишният мъж единствено заяви, че „всичко станало по невнимание“. Определението не е окончателно.