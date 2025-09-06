З а по-малко от 10 дни у нас се случиха събития, които дават усещането, че България е държава на гамените - невъзпитаните хулигани, които си правят, каквото си искат. За капак освен простотията и агресията им имаме и учител от елитно столично училище, който прави секс с 13-годишна ученичка по нейна инициатива.

Какво се случва? Къде е държавата? Къде е полицията? Хората си задават тези въпроси, а усещането за безпомощност и липса на държава се усилва. Политиците бяха в дълга ваканция, а преди нея приеха популистки поправки в законите. Те не работят, но пък вършат достатъчно работа, за да успокоят страстите. Колко тежки пътни произшествия с жертви станаха от промените на Закона за движение по пътищата и въвеждане на т.нар. мярка за средна скорост? Десетки са, само за един месец, а законът влиза в сила едва днес. Нищо чудно сега да предприемат законови изменения за хулиганството, което става все по-тежко и слава Богу, че все още не е довело до жертви, а са само материални щети.

Виновни

Поне при случая с трамвая, който бе засилен по бул. „Шипченски проход“ и се разби в бетонните ограждения на подлеза при Румънското посолство, унищожавайки тотално 7 паркирани коли. И сега тези хора, невинните с паркираните коли, едва ли ще получат обезщетение на 100%, защото, както стана ясно от коментари във Фейсбук, застрахователите се дърпат. Причината е, че в държавата на гамените не е ясно кой е виновен – ватманът ли, че е оставил трамвая без надзор, за да пие кафе и да се киска с кафеджийката, пияните младежи, които са обвинени, че умишлено са засилили трамвая по стръмното, освобождавайки ръчката за потегляне, или общината, заради липсата на контрол в градския транспорт на София. Докато тези неща се изяснят, докато прокуратурата приключи делото, внесе го в съда и евентуално осъди обвинения, че е активирал движението на трамвая, ще минат вероятно не месеци, а години. Дотогава застрахователят няма да плати нищо на никого. А какво да кажем за онези младежи, които пребиха полицейския началник? Не се разбра точно защо са го направили, а и от МВР криха случая няколко часа.

Жестокост

Но факт е, че в държавата на гамените те могат да си позволят да пребият жестоко директор на висок пост в полицията – шеф на цяла областна дирекция. Най-вероятно присъдите им ще са леки обаче, изобщо ако се стигне до съд, защото тепърва трябва да се доказват много неща. И ако при случая с трамвая се питаме къде е МВР, защо липсва физически контрол по пътищата, защо няма превенция над младите хора у нас, то при случая с полицейския началник какво да кажем? Как да очакваш защита от полицията, след като някой изобщо може да си позволи да смаже от бой самия директор, и то по хулигански подбуди? Но освен липсата на превенция сред младите и в обществото като цяло липсват ценности и възпитание – най-вече в семейството и в училище. Но от училище какво възпитание да очакваме щом 13-годишна може да прелъсти собствения си преподавател? И то не в някое гето с ромчета, а във водещо се за елитно училище в центъра на София? Още по-шокиращото е, че в самото училище са знаели, но са си затваряли очите за тази незаконна романтична връзка между бившия футболист и палавата малолетна девойка.

Приоритети

В същото време държавата има съвсем други приоритети – не са свързани с възпитанието на подрастващото поколение, не са свързани с превенцията, нито с възможностите за по-голям контрол. Отново слушаме разни идеи за мерки като – жандармерия ще проверява хората нощем, полиция ще обикаля кварталите. Не е лошо, но не е достатъчно. За да се случат нещата, е необходимо да се влезе в училище, в семейството. Църквата предложи да има своята роля в образованието, но това не бе възприето добре. А може би не беше лоша идея. В крайна сметка случващото се през последната седмица – с младежите, показва болестите на обществото ни. Те не са нелечими, но без твърда ръка няма да стане. И контрол не само по улицата, но и при изпълнение на съответните задължения, както и личен морал. При ватмана с трамвая от общината да помислят тези хора къде да пият освежителни напитки, да ходят до тоалетни и да имат нормални битови условия. Защото само с 5000 лева заплата проблемът не се решава. Висшият служител на МВР и колегите му да се замислят дали полицейската карта в извънработно време е морално да се използва, а не е ли по-добре да се обадиш на 112 и да извикаш полиция.

Кампания

Може би ако бе постъпил така, сега началникът на полицията в Русе нямаше да лежи в болница, а гамените щяха пак да са на мястото си – в ареста. Понякога просто трябва да се постъпва правилно, а не висотата на позицията да дава усещането за тексаски рейнджъри или щатски шерифи, защото не води до нищо хубаво. Що се отнася до даскала и ученичката, ами да е мислил с правилната глава, както казват хората – сигурно е, че доста го е изкушила, но струваше ли си риска? Сега е в килия, губи семейство, приятели и уважение в обществото. Не маловажен случай от седмицата е и катастрофата край Симеоновград, при която има 4 трупа. Оказа се, че тя е предизвикана от шофьор, който никога не е имал книжка. Къде е контролът? Средната скорост решава ли проблема тук? Не. А иначе кампанията за средната скорост и нейния старт я има, но дали няма да е поредното фиаско в държавата на гамените? Може би! Времето ще покаже. За младежите хулигани по принцип трябва много по-строги наказания. За разните там „локални“ и подобни, защо не социален труд поне 1 година или това в ЕС вече се водеше за нехуманно? Това може би да се върне военната служба за 6 или 9 месеца, ама едва ли и това ще стане. Поне в училище всеки месец теми за поведението и държанието на публично място и вкъщи. На фона на тези събития, разбира се, в държавата е по-важно за управниците дали е спирал джипиесът в Пловдив или не. А дупките по пътищата и моралът на младото поколение, кучета ги яли – в държавата на гамените приоритетите са различни.

Захари Белчев