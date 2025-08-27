С офийски градски съд (СГС) определи мярка за неотклонение "задържане под стража" на 19-годишния Валентин Асенов, шофьор на колата, помела двама мъже с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев". Вследствие на инцидента, станал на 14 юли, един от ударените мъже – 37-годишният Асен Димитров, загина от травмите си в болница, а другият пострада тежко.

Арестуваха 19-годишен шофьор-убиец в София!

Опасността от извършване на престъпление по мнение на съда е налична.

Съдът не може да не съобрази и конкретиката в настоящия казус при реализиране на тази предполагаема престъпна дейност, а именно касае се за лице, шофирало под въздействието на наркотични вещества, причинено ПТП с две лица, за едно от които е настъпила и смърт, каза съдията.

Съдът изключително много отдава значение на шофиране на МПС след употреба на наркотични вещества, добави съдията и отбеляза липса на съзнание на обвиняемия Асенов за спазване на наличните правила.

Според съда има риск от извършване на престъпление.

"Съдът определи взима първоначална мярка "задържане под стража" на Валентин Асенов", заяви съдията.

*Източник: БГНЕС