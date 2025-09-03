У жасът с удар с АТВ и смърт се повтори. Този път трагедията се разиграла в Пловдив.

Мъж на около 50 години се удря с АТВ в града на тепетата към 13 часа в сряда, на територията на промишлената зона в район “Източен”.

Мъжът се качил на АТВ- то и само след секунди се забил в гараж наблизо.

На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка.

Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина. Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия.

Вероятно загиналият не е успял да овладее мощното возило.

С този инцидент Пловдив едва не повтори трагедията с АТВ в Слънчев бряг.

За щастие наблизо не е имало хора, иначе и те нямаше да са сред живите, коментират живеещи в района, пише "Марица".